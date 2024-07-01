Гладилин уверен, что Промес сможет вернуть свою форму

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о расставании «красно-белых» с нидерландским нападающим Квинси Промесом.

Сегодня, 1 июля, у 32-летнего Промеса закончился трудовой договор со столичной командой.

«Сможет ли он вернуться на прежний уровень, если вернется в Россию? Квинси вполне способен это сделать при определенных условиях, я в этом уверен», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, Промес продолжает находиться в ОАЭ, где ожидает решение суда по возможной экстрадиции в Нидерланды. На родине футболист приговорен к семи с половиной годам колонии.