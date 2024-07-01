Руслан Нигматуллин: «Ещё год Шунин может провести на высоком уровне»

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России высказался об Антоне Шунине. 37-летний вратарь покинул родное московское «Динамо», но о завершении карьеры не объявлял.

«Возраст есть возраст, клубу нужно развивать вратарскую линию. Но я видел игру Антона в том сезоне. Полагаю, что еще один год он может провести на высоком уровне», - говорит «Спорт-Экспрессу» Нигматуллин.

Нигматуллин добавил, что считает Шунина легендой «Динамо». Также бывший вратарь выразил надежду на то, что Шунин сможет найти себе в будущем хорошую команду.

Ранее сообщалось о том, что Шунин может продолжить карьеру в подмосковном клубе РПЛ.