Кузьмичёв рассказал, почему Жозе не будет мотивирован в «Спартаке»

Бывший функционер московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о свежем приобретении «красно-белых». Вечером понедельника столичный клуб официально объявили о переходе Виллиана Жозе, экс-нападающего «Бетиса» и «Реал Сосьедада».

«Вряд ли у него будет большая мотивация. Иностранцы приезжают в Россию для заработка денег», - говорит Кузьмичёв Metaratings.

Как добавил эксперт, его очень напрягают заявления руководства «Спартака», которые расходятся с реальностью. Ведь ранее, отмечает эксперт, клуб хотел нацелиться на молодых игроков.

«На деле покупать возрастного латиноса немного странно», - добавил Кузьмичёв.