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Гладилин отреагировал на возможный трансфер Бонгонды в «Барселону»

01 Июля 2024 • 19:20 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:00

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе нападающего «красно-белых» Тео Бонгонды в «Барселону».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб нацелился на игрока «Спартак».

«Если это правда, то его нужно срочно продавать. Ну когда еще футболист из «Спартака» может перейти в «Барселону»?» — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Специалист считает, что и сам Бонгонда не откажется от такого перехода, а «Спартак» сможет на этом хорошо заработать.

В прошлом сезоне 28-летний Бонгонда принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и сделал два ассиста.

Контракт игрока со «Спартаком» истекает только в 2027 году. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в пять миллионов евро.

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