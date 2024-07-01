Червиченко: «В спортивном плане из Промеса выжали всё»

Андрей Червиченко, бывший руководитель московского «Спартака» высказался об официальном прекращении трудовых отношений между «красно-белыми» и Квинси Промесом. 1 июля «Спартак» объявил о том, что у легионера с клубом завершается контракт.

«Никакая спортивная польза не перекроет грехи человека, которых у него с избытком: родственников режет, наркотиками торгует, да ещё и налоги в России не платит. В спортивном плане из него выжали всё, что могли. Пусть шурует в Нидерланды», - говорит Червиченко телеканалу «Матч ТВ».

Промес провёл более 200 матчей за «Спартак». В клуб он приходил дважды – с 2014 по 2018 годы и с 2021 по 2024.

Вечером понедельника «Спартак» объявил о подписании нового форварда - Виллиана Жозе.