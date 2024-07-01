Виллиан Жозе — новый игрок «Спартака»

Бразильский нападающий Виллиан Жозе перебрался из испанского «Бетиса» в московский «Спартак». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых». Трудовой договор между сторонами заключен до лета 2026 года.

Жозе выступал за «Бетис» с января 2021 года. За это время 32-летний нападающий принял участие в 126 матчах, в которых забил 31 гол и записал на свой счет 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что трансфер Жозе обойдется «Спартаку» в полтора миллиона евро.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом» (19-22 июля).