Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
0
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Виллиан Жозе — новый игрок «Спартака» официально

01 Июля 2024 • 19:10 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:00

Бразильский нападающий Виллиан Жозе перебрался из испанского «Бетиса» в московский «Спартак». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых». Трудовой договор между сторонами заключен до лета 2026 года.

Жозе выступал за «Бетис» с января 2021 года. За это время 32-летний нападающий принял участие в 126 матчах, в которых забил 31 гол и записал на свой счет 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что трансфер Жозе обойдется «Спартаку» в полтора миллиона евро.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом» (19-22 июля).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бетис Виллиан Жозе трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Июля
19:20
Гладилин отреагировал на возможный трансфер Бонгонды в «Барселону»
19:10
Виллиан Жозе — новый игрок «Спартака»
18:19
Бушманов назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:28
Кузьмичёв: Позиция «Спартака» правильная, хотите Соболева — платите оверпрайс 2
14:33
Кузьмичёв: «Джикия будет доказывать игрой, что «Спартак» ошибся»
26 Июня
01:26
Интересная ставка и прогноз на матч Оренбург — Спартак чемпионата России — 21 июля 2024
23 Июня
20:51
Форвард «Фейеноорда» не хочет переходить в «Спартак»
22 Июня
12:36
Гладилин: «Спартак» обязан бороться за чемпионство»
12:23
Камоцци: «Не исключено, что Слишкович возглавит топ-клуб РПЛ»
21 Июня
20:05
Канчельскис иронично отреагировал на назначение Станковича на пост наставника «Спартака»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024 Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Промес вернётся в «Спартак», Мбаппе подал в суд на «ПСЖ», а у сборной Англии будет новый тренер – в главных слухах недели Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Появилась информация о результатах обследования Месси Назван лучший испанский полузащитник в истории: Иньеста – второй, Гвардиола – девятый
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название Главный фаворит Евро чуть не вылетел в первом раунде плей-офф: Англия спаслась на пятой добавленной минуте и шагнула в 1/4
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июля
19:21 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв рассказал, почему Жозе не будет мотивирован в «Спартаке»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Гладилин отреагировал на возможный трансфер Бонгонды в «Барселону»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «В спортивном плане из Промеса выжали всё»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Нельзя оторвать всю эту последнюю ситуацию от мастерства Промеса»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, обращались ли «Жирона» в «Краснодар» по Сперцяну слухи
18:49 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, сколько новичков ещё могут усилить «Зенит»
18:47 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» проведёт товарищеский матч с «Актобе» официально
18:29 · Россия. Премьер-лига
Гилерме: Думал, что мой этап карьеры в «Локомотиве» завершится по-другому
18:19 · Россия. Премьер-лига
Бушманов назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
18:15 · Россия. Премьер-лига
«КАМАЗ» усилился экс-хавбеком «Ростова» и «Факела» официально
17:50 · Россия. Премьер-лига
Три игрока «Зенита» тренируются индивидуально перед товарищеским турниром слухи
17:42 · Россия. Премьер-лига
Тарханов дал совет Шунину после ухода из «Динамо»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Рубин обиделся на Рыбуса за то, что он мало играл»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал трансферы Горшкова и Волкова
17:24 · Россия. Премьер-лига
Семак: Глушенков добавит «Зениту» креатива в атакующих действиях
Все новости
Рекомендуем