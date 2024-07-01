Мостовой: «Нельзя оторвать всю эту последнюю ситуацию от мастерства Промеса»

1 июля московский «Спартак» официально объявил о расставании с Квинси Промесом. Бывший игрок «красно-белых» Александр Мостовой высказался об уходе знаменитого нидерландца в связи с истечением контракта.

«Нельзя оторвать всю эту последнюю ситуацию от мастерства Промеса и всего, что он сделал для клуба. Я часто говорил, что он один из лучших, его можно назвать звездой клуба, но и легендой из‑за случившегося с ним зимой тоже назвать нельзя», - говорит Мостовой телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, с окончания зимних сборов Промес не может вылететь в Россию из ОАЭ из-за судебного разбирательства. На родине в Нидерландах его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы.

«Спартак» объявил об уходе Промеса