Появилась информация о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Как утверждает «РБ Спорт», «Краснодар» не получал предложений от «Жироны» по Сперцяну. Сообщается, что на данный момент у «быков» нет предложений по футболисту, поэтому, скорее всего, он продолжит выступать за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сперцян появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и записал на свой счет семь ассистов.

Трудовой договор Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 18 миллионов евро.