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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал, сколько новичков ещё могут усилить «Зенит»

01 Июля 2024 • 18:49 Комментировать

Сергей Семак, главный тренер питерского «Зенита» ответил на вопрос о потенциальных новичках команды этим летом.

«Если навскидку, порядка двух игроков могут прийти. Конечно, это количество будет совсем небольшим. Один‑два. Опять же, если не будет большой ротации. Сложно что‑то предполагать», - делится словами Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, ранее «Зенит» усилился четырьмя российскими игроками. Это защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, игрок атаки Максим Глушенков, а также экс-голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок.

2 июля «Зенит» сыграет на товарищеском Winline Летнем кубке РПЛ против «Сочи».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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