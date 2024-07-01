Семак рассказал, сколько новичков ещё могут усилить «Зенит»

Сергей Семак, главный тренер питерского «Зенита» ответил на вопрос о потенциальных новичках команды этим летом.

«Если навскидку, порядка двух игроков могут прийти. Конечно, это количество будет совсем небольшим. Один‑два. Опять же, если не будет большой ротации. Сложно что‑то предполагать», - делится словами Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, ранее «Зенит» усилился четырьмя российскими игроками. Это защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, игрок атаки Максим Глушенков, а также экс-голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок.

2 июля «Зенит» сыграет на товарищеском Winline Летнем кубке РПЛ против «Сочи».