Московский «Спартак» встретится с казахстанским «Актобе» в рамках товарищеского матча. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

Игра между командами пройдет в пятницу, 5 июля. Для «Спартака» данная встреча будет выездной. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что наставником «Актобе» является бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов.

На летних сборах «Спартак» провел всего один товарищеский матч против «Торпедо», который прошел в закрытом режиме. Дебютная игра для Деяна Станковича у руля «красно-белых» завершилась победой со счетом 3:1.