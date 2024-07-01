Гилерме: Думал, что мой этап карьеры в «Локомотиве» завершится по-другому

Экс-голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме высказался после ухода из столичной команды.

В понедельник, 1 июля, «железнодорожники» объявили об уходе Гилерме свободным агентом.

Гилерме поблагодарил «Локомотив», где провел половину своей жизни, но признался, что по-другому себе представлял уход из клуба.

«Я хотел завершить его так, как этого заслуживает футболист, который защищал цвета клуба 17 лет. Но, к сожалению, не получилось», — написал Гилерме на своей страничке в социальной сети.

В минувшем сезоне 38-летний бразилец провел пять матчей в рамках Кубка России, пропустил пять голов и два раза смог сохранить свои ворота «сухими».