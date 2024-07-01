Бушманов назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов ответил на вопрос, нужно ли «красно-белым» усилить состав в текущее трансферное окно.

«Усиление нужно всегда и в любую команду. Другое дело, что надо не просто брать игрока. Необходимо понимать, что он действительно должен усилить коллектив», — приводит слова Бушманова Bobsoccer.

По мнению эксперта, в первую очередь «Спартаку» нужно приобрести атакующего полузащитника.

Минувший розыгрыш Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице. В 30 турах столичный клуб набрал 50 очков.

В первом туре нового сезона РПЛ «красно-белые» сыграют на выезде с «Оренбургом».