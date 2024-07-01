«КАМАЗ» из Набережных Челнов пополнил Роман Акбашев. О переходе игрока сообщает пресс-служба «автозаводцев».

Отметим, что это не первый приход Акбашева в «КАМАЗ». 10 лет назад, с 2013 по 2015 годы он уже играл за челнинский коллектив. Последним клубом Акбашева до возвращения в «КАМАЗ» был «Факел», также в минувшем сезоне, а именно в его первой части Роман выступал за «Ростов». Суммарно за «Факел» в прошедшем сезоне Роман сыграл в 12 встречах, в них он ни разу не отметился голевым действием.

«КАМАЗ» по итогу минувшего сезона Мелбет-Первой лиги смог финишировать в середине турнирной таблицы. У клуба 12-е место и 41 набранный балл.