Московский «Спартак» официально объявил о расставании с 32-летним нападающим Квинси Промесом. У нидерландца завершился контракт с «красно-белыми», а новое соглашение стороны не могут подписать по причине того, что футболист уже несколько месяцев находится в ОАЭ.

Напомним, что Промес с окончания зимних сборов не может вылететь в Россию из-за долгого судебного разбирательства.

«Наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу», - добавили в «Спартаке» о возможном новом контракте с Квинси.

Суммарно Промес провёл за «Спартак» 235 матчей, в них он отличился 114 голами. Первый его приход в московский клуб был с 2014 по 2018 годы, второй состоялся в 2021 году.