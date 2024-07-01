2 июля в Питере стартует Winline Летний кубок РПЛ, в котором участвует «Зенит».

По информации Metaratings, три игрока «сине-бело-голубых» перед стартом турнира тренируются по индивидуальной программе. Это полузащитник Ильзат Ахметов, вингер Педро дос Сантос и защитник Страхинья Эракович.

2 июля питерский клуб ожидает матч против экс-клуба РПЛ – «Сочи». 5 июля соперником «Зенита» станет аргентинский клуб «Тальерес». 8 июля чемпион России сразится с чемпионом Сербии в лице белградской «Црвены Звезды».

«Зенит» по итогу прошлого сезона взял требл, клуб выиграл в Суперкубке России, стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.