Тарханов дал совет Шунину после ухода из «Динамо»

Футбольный тренер Александр Тарханов дал совет Антону Шунину. 37-летний голкипер официально покинул свой неизменный ранее клуб – московское «Динамо».

«Антону уже 37 лет, а в клубе, наверное, ищут молодого и перспективного голкипера. Полагаю, ему стоит войти в структуру «Динамо», прямо сейчас начинать нарабатывать опыт и понимать работу», - говорит Тарханов «Чемпионату».

Напомним, что сейчас двумя основными голкиперами «Динамо» являются пришедший летом в клуб Андрей Лунёв и Игорь Лещук, который в «Динамо» уже довольно давно.

Ранее «бело-голубые» предложили Шунину провести прощальную игру за клуб.

Также сообщалось, что Антон может продолжить карьеру в вернувшихся в РПЛ «Химках».