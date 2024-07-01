Орещук: «Рубин обиделся на Рыбуса за то, что он мало играл»

Агент польского защитника Мацея Рыбуса Роман Орещук отреагировал на расставание его клиента с казанским «Рубином». «Рубин» был клубом поляка в минувшем сезоне, однако из-за травм легионер сыграл довольно мало за команду Премьер-лиги.

«У Мацея нет обид на «Рубин», есть недосказанность. Травма Рыбуса никак не связана с тренировками — она механическая, не сам же кость сломал. Болеть перестало - начал играть и даже хорошо. Сейчас проблем со здоровьем нет, а «Рубин», видимо, обиделся на то, что он мало сыграл», - говорит Орещук Sport24.

Напомним, что сейчас Рыбусу 34 года, в августе он отметит свой 35-летний юбилей. Футболист с 2012 года практически непрерывно играет в России.