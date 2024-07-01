Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак прокомментировал трансферы Горшкова и Волкова

01 Июля 2024 • 17:35 Комментировать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подписании защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова.

«Горшков — универсальный игрок, но более привычная позиция для него — левый защитник. Учитывая, что у нас не было дублера Дугласа, для нас это важный момент», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Тренер отметил, что Горшков может также действовать в центре поля, а это добавляет команде вариативности. Что касается Волкова, то с ним еще предстоит познакомиться поближе, чтобы узнать, как его лучше использовать, подытожил Семак.

По итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» занял первое место, завоевав шестой чемпионский титул подряд.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Сергей Волков Юрий Горшков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024 Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Ферран Торрес: «Я сдам Ямаля полиции» Промес вернётся в «Спартак», Мбаппе подал в суд на «ПСЖ», а у сборной Англии будет новый тренер – в главных слухах недели Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Появилась информация о результатах обследования Месси
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Испания - Грузия: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июля
17:42 · Россия. Премьер-лига
Тарханов дал совет Шунину после ухода из «Динамо»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Рубин обиделся на Рыбуса за то, что он мало играл»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал трансферы Горшкова и Волкова
17:24 · Россия. Премьер-лига
Семак: Глушенков добавит «Зениту» креатива в атакующих действиях
17:21 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» пополнил молодой сербский опорник официально
16:47 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» оформил сразу два трансфера официально
16:28 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Позиция «Спартака» правильная, хотите Соболева — платите оверпрайс 1
16:19 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Локомотива»: «Продолжать играть — это выбор Гилерме»
16:12 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил об уходе Гилерме, который провёл в клубе 17 лет официально
15:38 · Россия. Премьер-лига
Рыбус покинул «Рубин» официально
15:33 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сумма отступных в контракте Салтыкова с «Локомотивом» слухи
15:25 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил контракт с Ерохиным официально
15:22 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «При такой трансферной политике «Спартаку» может помочь только Бог»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Руководство «Локомотива» должно честно сказать, что отказывается от борьбы за медали
14:59 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказался об уходе игроков из «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем