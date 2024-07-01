Семак прокомментировал трансферы Горшкова и Волкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подписании защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова.

«Горшков — универсальный игрок, но более привычная позиция для него — левый защитник. Учитывая, что у нас не было дублера Дугласа, для нас это важный момент», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Тренер отметил, что Горшков может также действовать в центре поля, а это добавляет команде вариативности. Что касается Волкова, то с ним еще предстоит познакомиться поближе, чтобы узнать, как его лучше использовать, подытожил Семак.

По итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» занял первое место, завоевав шестой чемпионский титул подряд.