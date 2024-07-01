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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: Глушенков добавит «Зениту» креатива в атакующих действиях

01 Июля 2024 • 17:24 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
21.07 17:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал трансфер нападающего Максима Глушенкова.

В июне «сине-бело-голубые» выкупили 24-летнего футболиста у московского «Локомотива». Глушенков подписал контракт с новым клубом по схеме «4+1».

— Конечно, мы прекрасно знаем сильные качества Глушенкова. Это игрок, который добавляет креатива в атакующих действиях. Мы подумаем, как лучше его использовать, — приводит слова Семака «Чемпионат».

В минувшем сезоне 24-летний Глушенков появился на поле в 38 играх во всех турнирах, забил восемь мячей и оформил 21 ассист. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 млн евро.

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