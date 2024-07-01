Семак: Глушенков добавит «Зениту» креатива в атакующих действиях

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал трансфер нападающего Максима Глушенкова.

В июне «сине-бело-голубые» выкупили 24-летнего футболиста у московского «Локомотива». Глушенков подписал контракт с новым клубом по схеме «4+1».

— Конечно, мы прекрасно знаем сильные качества Глушенкова. Это игрок, который добавляет креатива в атакующих действиях. Мы подумаем, как лучше его использовать, — приводит слова Семака «Чемпионат».

В минувшем сезоне 24-летний Глушенков появился на поле в 38 играх во всех турнирах, забил восемь мячей и оформил 21 ассист. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 млн евро.