Тольяттинский «Акрон» пополнил молодой сербский полузащитник Алекса Джурасович. О пополнении состава сообщает пресс-служба команды РПЛ.

Джурасович является воспитанником «Спартака» из сербского города Суботица. В 114 матчах за родной клуб отметился двумя голами и ассистом. В прошедшем сезоне опорник был незаменимым игроком «Спартака».

Напомним, что «Акрон» по итогу минувшего сезона смог переиграть «Урал» в стыковых матчах (3:2). Это позволило клубу впервые в истории сыграть в элитном дивизионе российского футбола. В первом туре тольяттинцы сразятся в гостях с московским «Локомотивом».