«Спартак» оформил сразу два трансфера

Московский «Спартака» подписал двух новых футболистов.

Пресс-служба футбольного клуба «Чертаново» объявила об уходе вингера Виктора Солопова и форварда Александра Помалюка в «Спартак». Оба игрока выступали за «Чертаново-2007» в ЮФЛ-1.

В текущем календарном году 16-летний Солопов провел восемь матчей в рамках ЮФЛ-1, забил восемь мячей и записал в свой актив четыре результативные передачи.

На счету 17-летнего Помалюка восемь выходов на поле в ЮФЛ-1 и семь игр в Молодежном первенстве. Всего в активе нападающего 11 забитых мячей и четыре ассиста.

Напомним, прошлый сезон чемпионата России «Спартак» завершил на пятой позиции в таблице.