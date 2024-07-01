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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» оформил сразу два трансфера официально

01 Июля 2024 • 16:47 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:00

Московский «Спартака» подписал двух новых футболистов.

Пресс-служба футбольного клуба «Чертаново» объявила об уходе вингера Виктора Солопова и форварда Александра Помалюка в «Спартак». Оба игрока выступали за «Чертаново-2007» в ЮФЛ-1.

В текущем календарном году 16-летний Солопов провел восемь матчей в рамках ЮФЛ-1, забил восемь мячей и записал в свой актив четыре результативные передачи.

На счету 17-летнего Помалюка восемь выходов на поле в ЮФЛ-1 и семь игр в Молодежном первенстве. Всего в активе нападающего 11 забитых мячей и четыре ассиста.

Напомним, прошлый сезон чемпионата России «Спартак» завершил на пятой позиции в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чертаново трансферы футбола - лето 2024 Виктор Солопов Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 Александр Помалюк ещё теги

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