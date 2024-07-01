Кузьмичёв: Позиция «Спартака» правильная, хотите Соболева — платите оверпрайс

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв поделился мнением о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Честно говоря, я не очень верю в эту сделку. Думаю, тут дело не в аппетитах футболиста, а в позиции «Спартака», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

По мнению эксперта, «Спартак» правильно поступает, что не отпускает Соболева по рыночной цене, а требует за него огромную сумму.

В прошлом сезоне чемпионата России 27-летний Соболев сыграл в 27 матчах, в которых забил пять мячей и стал автором шесть голевых передач.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость российского форварда в семь с половиной миллионов евро.