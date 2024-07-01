Гендиректор «Локомотива»: «Продолжать играть — это выбор Гилерме»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал уход вратаря Маринато Гилерме.

1 июля пресс-служба столичного клуба официально объявила о расставании с 38-летним Гилерме.

«Благодарим Гилерме за незабываемые годы и множество ярких матчей в составе нашей команды! Мы не прощаемся с настоящей легендой клуба. Продолжать играть — это его выбор», — приводит слова Леонченко пресс-служба «красно-зеленых».

Специалист отметил, что после завершения карьеры Гильерме они обязательно встретятся и обсудят варианты сотрудничества.

В прошедшем сезоне Гилерме провел пять матчей в рамках Кубка России, в которых пропустил пять голов и два раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.