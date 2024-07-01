Бразильский вратарь с российским паспортом Маринато Гилерме покинул московский «Локомотив». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников».

Гилерме выступал за «Локомотив» с 2007 года. За это время он провел 387 матчей, что является третьим результатом в истории клуба. Вместе с командой вратарь стал чемпионом России, четыре раза выиграл национальный Кубок и завоевал Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что 38-летний Гилерме интересен махачкалинскому «Динамо», которое в этом году дебютирует в Российской премьер-лиге.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость голкипера в 250 тысяч евро.