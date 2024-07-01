Появилась новая информация о возможном переходе турецкого вингера «Галатасарая» Барыша Йылмаза в «Зенит».

По сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 24-летний футболист не планирует переходить в чемпионат России. «Галатасарай» намерен сохранить его на ближайший сезон, но готов рассмотреть серьезные предложения. При этом сам футболист хочет продолжить карьеру в Бундеслиге или АПЛ.

В сезоне-2023/24 Йылмаз появился на поле в 55 встречах с учетом всех турниров, забил семь мячей и стал автором 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за турецкого вингера восемь миллионов евро.