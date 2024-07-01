Польский защитник Мацей Рыбус покинул «Рубин» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал казанского клуба.

— Защитник Мацей Рыбус покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта. Спасибо и удачи в дальнейшей карьере, Мацей! — написала пресс-служба клуба.

34-летний Рыбус выступал за «Рубин» с лета 2023 года. За это время он принял участие в восьми матчах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Напомним, прошедший сезон казанский клуб завершил на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.