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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыбус покинул «Рубин» официально

01 Июля 2024 • 15:38 Комментировать
Пари НН
...
Рубин
21.07 17:00

Польский защитник Мацей Рыбус покинул «Рубин» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал казанского клуба.

— Защитник Мацей Рыбус покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта. Спасибо и удачи в дальнейшей карьере, Мацей! — написала пресс-служба клуба.

34-летний Рыбус выступал за «Рубин» с лета 2023 года. За это время он принял участие в восьми матчах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Напомним, прошедший сезон казанский клуб завершил на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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