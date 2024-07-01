Стало известно, за какую сумму любой клуб может выкупить контракт вингера Никиты Салтыкова у «Локомотива».

Как сообщает портал «РБ Спорт», сумма отступных за 19-летнего футболиста составляет пять миллионов евро.

Напомним, Салтыков перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» минувшей зимой, однако вторую часть сезона он провел в самарском клубе на правах аренды.

В прошедшей кампании Салтыков появился на поле в 33 встречах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет пять результативных передач.

Трудовой договор игрока с «Локомотивом» рассчитан до конца января 2028 года.