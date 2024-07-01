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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» продлил контракт с Ерохиным официально

01 Июля 2024 • 15:25 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
21.07 17:00

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин останется в санкт-петербургском клубе ещё как минимум на один сезон.

Официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых» сообщается, что с 34-летним хавбеком продлен трудовой договор до конца сезона-2024/25.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В прошедшей кампании футболист появился на поле в 27 матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал в свой актив три голевых паса.

Напомним, в минувшем сезоне санкт-петербургский «Зенит» выиграл все три российских трофея: РПЛ, Кубок и Суперкубок.

Ранее сообщалось, что в подписании Ерохина заинтересован «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
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