Салихова: «При такой трансферной политике «Спартаку» может помочь только Бог»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о клубе. По мнению Салиховой, с нынешней трансферной политикой «красно-белым» будет сложно рассчитывать на положительные результаты.

«Похоже, при такой трансферной политике «красно-белым» может помочь только Бог», - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» провёл переговоры со священниками. В настоящий момент команда готовится к следующему сезону под руководством Деяна Станковича.

Напомним, что прошлый сезон Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице.