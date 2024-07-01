Салихова: «При такой трансферной политике «Спартаку» может помочь только Бог»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о клубе. По мнению Салиховой, с нынешней трансферной политикой «красно-белым» будет сложно рассчитывать на положительные результаты.
«Похоже, при такой трансферной политике «красно-белым» может помочь только Бог», - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информация о том, что «Спартак» провёл переговоры со священниками. В настоящий момент команда готовится к следующему сезону под руководством Деяна Станковича.
Напомним, что прошлый сезон Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице.
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