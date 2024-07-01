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Кузьмичёв: Руководство «Локомотива» должно честно сказать, что отказывается от борьбы за медали

01 Июля 2024 • 15:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
21.07 17:00

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв прокомментировал трансферную политику «Локомотива».

Текущим летом столичный клуб уже потерял несколько лидеров.

Кузьмичёв считает, что руководство «Локомотива» должно выступить с честным заявлением о выходе из борьбы за медали.   

«Надо быть честными – ближайшие сезоны клуб ни на что не претендует. А получается, что делают заявление о тройке и финале Кубка, но тренер получил минус пять игроков», — цитирует Кузьмичёва «Чемпионат».

Напомним, минувший розыгрыш Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова завершили на четвертом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Кузьмичёв

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