Кузьмичёв: Руководство «Локомотива» должно честно сказать, что отказывается от борьбы за медали

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв прокомментировал трансферную политику «Локомотива».

Текущим летом столичный клуб уже потерял несколько лидеров.

Кузьмичёв считает, что руководство «Локомотива» должно выступить с честным заявлением о выходе из борьбы за медали.

«Надо быть честными – ближайшие сезоны клуб ни на что не претендует. А получается, что делают заявление о тройке и финале Кубка, но тренер получил минус пять игроков», — цитирует Кузьмичёва «Чемпионат».

Напомним, минувший розыгрыш Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова завершили на четвертом месте.