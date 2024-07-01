Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин высказался об уходе игроков из «Локомотива»

01 Июля 2024 • 14:59 Комментировать

В летнее межсезонье из «Локомотива» ушёл целый ряд футболистов. Последним в этом списке стал полузащитник Антон Миранчук – «железнодорожники» не смогли договориться с игроком о продлении контракта. В понедельник клуб объявил об уходе Миранчука.

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уходы игроков из клуба.

«Раз столько игроков уходит, значит, у клуба есть для них замена, и у тренера есть понимание как играть. Он отвечает за результат, а если замены не будет, то его можно будет и не достичь», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

По мнению Булыкина, рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов будет использовать молодёжь. Кроме того, бывший игрок «железнодорожников» прогнозирует ещё два или три входящих трансфера.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024 Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Ферран Торрес: «Я сдам Ямаля полиции» Промес вернётся в «Спартак», Мбаппе подал в суд на «ПСЖ», а у сборной Англии будет новый тренер – в главных слухах недели Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Испания - Грузия: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф
Спортивные новости
Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июля
15:01 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Руководство «Локомотива» должно честно сказать, что отказывается от борьбы за медали
14:59 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказался об уходе игроков из «Локомотива»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил перспективы Антона Миранчука после ухода из «Локомотива»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Пименов — о потерях «Локомотива»: Выглядит катастрофично
14:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Миранчука пророчит «Локомотиву» борьбу за выживание
14:43 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» прокомментировал информацию о предложении «Химок» по Вере
14:41 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предложил 8 млн евро за вингера сборной Турции слухи
14:33 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Джикия будет доказывать игрой, что «Спартак» ошибся»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Локомотив» обязательно будет бороться за чемпионство в новом сезоне
14:11 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявило об уходе Шунина официально
14:06 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил уход Миранчука из «Локомотива»
13:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» провёл переговоры со священниками
13:42 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал предложение «Локомотива» для Миранчука неприемлемым
13:34 · Россия. Премьер-лига
«Химки» сделали предложение «Оренбургу» по Вере
12:53 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не связывалось с Джикией
Все новости
Рекомендуем