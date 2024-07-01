Булыкин высказался об уходе игроков из «Локомотива»

В летнее межсезонье из «Локомотива» ушёл целый ряд футболистов. Последним в этом списке стал полузащитник Антон Миранчук – «железнодорожники» не смогли договориться с игроком о продлении контракта. В понедельник клуб объявил об уходе Миранчука.

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уходы игроков из клуба.

«Раз столько игроков уходит, значит, у клуба есть для них замена, и у тренера есть понимание как играть. Он отвечает за результат, а если замены не будет, то его можно будет и не достичь», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

По мнению Булыкина, рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов будет использовать молодёжь. Кроме того, бывший игрок «железнодорожников» прогнозирует ещё два или три входящих трансфера.