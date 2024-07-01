Булыкин оценил перспективы Антона Миранчука после ухода из «Локомотива»

В понедельник было объявлено об уходе из «Локомотива» полузащитника Антона Миранчука. 28-летний футболист обрёл статус свободного агента в связи с истечением срока трудового соглашения с московским клубом.

Комментарий по поводу перспектив Антона Миранчука дал известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин. По мнению Булыкина, Миранчуку будет сложно перейти в европейский клуб.

«Шансов на то, что он переедет в Европу не много, но это возможно. Брат играет, поэтому и он может. Да, сложно будет перейти в топ-клуб с большой зарплатой, но в среднюю команду есть шанс, но тяжело это будет сделать», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Ранее агент Антона Миранчука говорил о том, что предложение «Локомотива» по новому контракту было неприемлемым.