Пименов — о потерях «Локомотива»: Выглядит катастрофично

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался об уходе игроков из столичного клуба.

Напомним, этим летом «красно-зеленые» уже потеряли Максима Глушенкова, Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова, Станислава Магкеева и Даниила Худякова.

«Глушенков и Жемалетдинов покинули команду чуть раньше, сейчас — Миранчук. Выглядит ли это катастрофично? Да, выглядит», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Однако эксперт добавил, что нужно посмотреть за трансферами «Локомотива» на вход.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги «Локомотив» стал четвертым в турнирной таблице.