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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов — о потерях «Локомотива»: Выглядит катастрофично

01 Июля 2024 • 14:48 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
21.07 17:00

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался об уходе игроков из столичного клуба.

Напомним, этим летом «красно-зеленые» уже потеряли Максима Глушенкова, Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова, Станислава Магкеева и Даниила Худякова.

«Глушенков и Жемалетдинов покинули команду чуть раньше, сейчас — Миранчук. Выглядит ли это катастрофично? Да, выглядит», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Однако эксперт добавил, что нужно посмотреть за трансферами «Локомотива» на вход.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги «Локомотив» стал четвертым в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов Максим Глушенков ещё теги

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