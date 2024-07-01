Агент Миранчука пророчит «Локомотиву» борьбу за выживание

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Антоном Миранчуком, высказался о «Локомотиве». По мнению агента, в скором времени команда будет вести борьбу за выживание.

Напомним, что в понедельник «Локомотив» объявил об уходе Миранчука в связи с истечением срока контракта. Шпинёв говорил о том, что предложение «железнодорожников» по новому трудовому соглашению было неприемлемым.

«Скоро в «Локомотиве» никого не останется. Клуб просто будет бороться за выживание. И за попадание в переходные матчи», - цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Добавим, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на четвёртой позиции в турнирной таблице.