Президент «Оренбурга» прокомментировал информацию о предложении «Химок» по Вере

Василий Еремякин, который занимает пост президента «Оренбурга», дал комментарий по поводу информации о предложении «Химок» по трансферу полузащитника Лукаса Веры. По словам Еремякина, такое предложение у клуба действительно есть.

«Есть такое предложение. Мы дали ответ на их письмо, но мы не отказывали. Там много разных нюансов. Эта проблема не носит публичный характер», - цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Лукасу Вере 27 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают аргентинца в 3 миллиона евро. В сезоне 2023/2024 Вера провёл в чемпионате и Кубке России 30 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач на партнёров.