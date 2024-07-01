Вингер «Галатасарая» и сборной Турции Барыш Йылмаз может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщает Furkan.

По информации источника, за 24-летнего футболиста «Зенит» предложил турецкому клубу восемь миллионов евро. Однако такую же сумму за Йылмаза готова выложить испанская «Осасуна».

В прошедшей кампании Йылмаз принял участие в 55 матчах во всех турнирах, забил семь голов и записал на свой счет 12 результативных передач.

Контракт Йылмаза с «Галатасараем» рассчитан до 2027 года. Примерная рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.