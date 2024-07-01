Кузьмичёв: «Джикия будет доказывать игрой, что «Спартак» ошибся»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о будущем экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии.

По итогам минувшего сезона 30-летний футболист покинул столичный клуб свободным агентом. Руководство «красно-белых» не стало предлагать защитнику новое соглашение.

Кузьмичёв заявил, что Джикия способен еще несколько лет выступать на высоком уровне, ведь он пока не потерял мотивацию.

«Сейчас будет своей игрой доказывать, что «Спартак» ошибся, когда с ним расстался», — приводит слова Кузьмичёва «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Джикия может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.