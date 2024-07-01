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Губерниев: «Локомотив» обязательно будет бороться за чемпионство в новом сезоне

01 Июля 2024 • 14:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
21.07 17:00

Известный телеведущий и болельщик «Локомотива» Дмитрий Губерниев высказался об уходе полузащитника Антона Миранчука из стана «железнодорожников».

«Локомотив» развивается. Клуб формирует состав исходя из своих предпочтений, обращая внимание не только на грядущий сезон, но и на ближайшие несколько лет», — заявил Губерниев «РБ Спорту».

Специалист отметил, что верит в наставника «Локомотива» Михаила Галактионова и в действия руководства клуба. По мнению Губерниева, в предстоящем сезоне РПЛ «красно-зеленые» точно будут вести борьбу за золото.

1 июля «Локомотив» объявил о расставании с 28-летним Миранчуком, который всю свою карьеру провел в столичном клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Губерниев Антон Миранчук ещё теги

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