Губерниев: «Локомотив» обязательно будет бороться за чемпионство в новом сезоне

Известный телеведущий и болельщик «Локомотива» Дмитрий Губерниев высказался об уходе полузащитника Антона Миранчука из стана «железнодорожников».

«Локомотив» развивается. Клуб формирует состав исходя из своих предпочтений, обращая внимание не только на грядущий сезон, но и на ближайшие несколько лет», — заявил Губерниев «РБ Спорту».

Специалист отметил, что верит в наставника «Локомотива» Михаила Галактионова и в действия руководства клуба. По мнению Губерниева, в предстоящем сезоне РПЛ «красно-зеленые» точно будут вести борьбу за золото.

1 июля «Локомотив» объявил о расставании с 28-летним Миранчуком, который всю свою карьеру провел в столичном клубе.