Российский голкипер Антон Шунин покинул московское «Динамо» свободным агентом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых».

37-летний Шунин провел всю свою карьеру в «Динамо» и стал рекордсменом по сыгранным матчам среди всех вратарей «бело-голубых». По этому показателю он обошел легендарного Льва Ивановича Яшина.

На счету Шунина 366 выходов на поле, в которых он 125 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Вместе с командой он два раза доходил до финала Кубка России и трижды выиграл бронзовые медали РПЛ.

Ранее сообщалось, что Шунин может продолжить карьеру в подмосковных «Химках».