Сёмин оценил уход Миранчука из «Локомотива»

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу ухода из «Локомотива» полузащитника Антона Миранчука. Как известно, о расставании с 28-летним Миранчуком «железнодорожники» объявили в понедельник.

«Часто бывает такое, что игрок должен поменять свою жизнь, чтобы начать играть ещё лучше и найти новые стимулы и направления. Антону нужно двигаться дальше. Он ещё молод, но его заслуги перед «Локомотивом» очень-очень громадные», - цитирует Сёмина Sport24.

Также Сёмин указал на то, что Миранчук имел решающее значение для «Локомотива» в последних матчах прошлого сезона. Впрочем, по словам тренера, в жизни футболистов иногда происходят изменения.

Агент назвал предложение «Локомотива» для Миранчука неприемлемым