«Спартак» провёл переговоры со священниками

До старта нового чемпионата России остаётся меньше трёх недель. «Спартак» ведёт работу не только по усилению состава команды, но и по сотрудничеству с церковью. Так, руководители «красно-белых» провели встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы. Клуб представляли несколько боссов, в том числе генеральный директор Олег Малышев.

Согласно данным «РБ Спорт», «Спартак» обсудил со священниками планы по взаимодействию разных клубных подразделений.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице. В новом сезоне «красно-белые» постараются выступить лучше.