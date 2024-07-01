Агент назвал предложение «Локомотива» для Миранчука неприемлемым

В понедельник «Локомотив» официально объявил об уходе из клуба полузащитника Антона Миранчука. Сторонам не удалось договориться о продлении контракта, и Миранчук обрёл статус свободного агента.

Комментарий по поводу ситуации с будущим Антона Миранчука дал его агент Вадим Шпинёв. По словам представителя игрока, предложение «Локомотива» игроку было неприемлемым.

«Чтобы остаться, Антон должен был упасть по условиям практически в два раза – это неприемлемо. Летнее трансферное окно длится до конца августа. Миранчука ждёт другой чемпионат», - цитирует Шпинёв Sport24.

Добавим, что «Локомотив» завершил прошлый чемпионат России на четвёртой позиции.