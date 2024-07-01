«Химки» сделали предложение «Оренбургу» по Вере

Полузащитник Лукас Вера может покинуть «Оренбург» в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», предложение по 27-летнему аргентинцу сделали «Химки». Подмосковный клуб предложил 1 миллион евро.

«Оренбург» в ответ сообщил, что хочет получить за трансфер Веры 1,5 миллиона евро. «Химки» хотят включить в сделку Данила Степанова, однако «горожан» такой вариант не привлекает.

Источник отмечает, что в действующем контракте Лукаса Веры не прописаны отступные, поэтому сторонам нужно договориться о сумме.

Напомним, что «Химки» по итогам прошлого сезона вернулись в Российскую премьер-лигу.