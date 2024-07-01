«Динамо» не связывалось с Джикией

В прессе появилась информация о том, что Георгий Джикия не стал вести переговоры с «Динамо», поскольку не хочет переходить в стан принципиального соперника «Спартака». В то же время телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что «Динамо» не делало 30-летнему Джикии никаких предложений.

По завершению сезона 2023/2024 Георгий Джикия стал свободным агентом. «Спартак» не захотел предлагать опытному защитнику новый контракт. За «красно-белых» Джикия выступал с начала 2017 года.

Добавим, что матчи первого тура следующего чемпионата России будут проходить с 19 по 21 июля включительно.