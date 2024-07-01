Гендиректор «Локомотива» прокомментировал уход Антона Миранчука

Владимир Леонченко, который работает на должности генерального директора «Локомотива», высказался об уходе из клуба полузащитника Антона Миранчука. О расставании с 28-летним футболистом «железнодорожники» объявили официально.

По словам Леонченко, «Локомотив» пытался сохранить Миранчука в команде, однако футболист не принял предложение по контракту.

«Понимая его значимость для команды, учитывая вклад в победы и годы, проведённые нашим воспитанником в «Локомотиве», клуб сделал футболисту максимально возможное предложение по подписанию нового контракта. Однако Миранчук его не принял», - слова Леонченко приводит «Матч ТВ».

Антон Миранчук провёл за первую команду «Локомотива» 217 официальных игр, в которых забил 51 гол.