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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» предложило Шунину провести прощальный матч

01 Июля 2024 • 12:42 Комментировать

Контракт Антона Шунина с «Динамо» истёк, и московский клуб прощается с голкипером как с игроком. Теперь Шунин должен решить, переходить ли в другой клуб или работать в «Динамо» в другой роли. Пока что 37-летний футболист решение не принял. При этом Антон ещё не попрощался с другими игроками «Динамо».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «Динамо» уже предложило Шунину провести прощальный матч по завершению карьеры, когда бы футболист ни повесил перчатки на гвоздь.

Всего за первую команду «Динамо» Антон Шунин провёл 366 официальных матчей.  В них голкипер пропустил 408 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
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