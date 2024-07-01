Хомуха ответил, усилит ли Соболев «Зенит»

Российский тренер Дмитрий Хомуха порассуждал о том, нужно ли петербургскому «Зениту» усилить атакующую линию.

«Соболев не сильнее тех форвардов, которые есть в «Зените». Соболев и Сергеев играют примерно на одном уровне. Разницы между Иваном, Александром и Кассьеррой почти нет», - передает слова Хомухи «РБ Спорт».

Напомним, что в текущее трансферное окно ряды «Зенита» пополнили Максим Глушенков, Юрий Горшков, Сергей Волков и Юрий Латышонок.

По итогам минувшего сезона подопечные Сергея Семака оформили требл. Петербургская команда стала чемпионом Премьер-лиги, а также обладателем кубка и суперкубка страны.