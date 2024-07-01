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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» сделал объявление по Антону Миранчуку официально

01 Июля 2024 • 12:36 Комментировать

«Локомотив» сделал объявление на тему будущего полузащитника Антона Миранчука. Московский клуб объявил об уходе 28-летнего футболиста из клуба. Всего за родной «Локомотив» Миранчук провёл 217 матчей, в которых забил 51 гол. Антон завоевал с «железнодорожниками» несколько трофеев, в частности один чемпионский титул.

Миранчук покидает «Локомотив» свободным агентом – его контракт был рассчитан до конца июня. В последние недели «железнодорожники» пытались сохранить игрока, о чём рассказывал его агент Вадим Шпинёв. Судя по всему, договориться не получилось.

«Благодарим Антона за время, проведённое в клубе и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры», - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Матчи первого тура нового сезона РПЛ пройдут с 19 по 21 июля включительно.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук
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