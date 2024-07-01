«Локомотив» сделал объявление на тему будущего полузащитника Антона Миранчука. Московский клуб объявил об уходе 28-летнего футболиста из клуба. Всего за родной «Локомотив» Миранчук провёл 217 матчей, в которых забил 51 гол. Антон завоевал с «железнодорожниками» несколько трофеев, в частности один чемпионский титул.

Миранчук покидает «Локомотив» свободным агентом – его контракт был рассчитан до конца июня. В последние недели «железнодорожники» пытались сохранить игрока, о чём рассказывал его агент Вадим Шпинёв. Судя по всему, договориться не получилось.

«Благодарим Антона за время, проведённое в клубе и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры», - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Матчи первого тура нового сезона РПЛ пройдут с 19 по 21 июля включительно.