«Краснодар» принял решение по Кордобе на фоне интереса «Зенита»

Руководство «Краснодара» не собирается продавать нападающего команды Джона Кордобу в петербургский «Зенит».

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», «быки» не ведут никаких переговоров с «сине-бело-голубыми» по трансферу 31-летнего бомбардира. В краснодарском клубе не собираются усиливать прямого конкурента своим ведущим игроком.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Кордоба провел 27 поединков за «Краснодар», записав на свой счет 15 забитых мячей и шесть голевых передач. Трудовое соглашение колумбийского нападающего с клубом рассчитано до июня 2025 года.