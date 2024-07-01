«Краснодар» возмущён действиями «Зенита» по Кордобе

В прессе появляется информация о возможном трансфере нападающего Джона Кордобы из «Краснодара» в «Зенит». Впрочем, как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», «быки» не ведут никаких переговоров по 31-летнему футболисту.

Источник отмечает, что руководители «Краснодара» возмущены действиями «Зенита», а именно работой питерцев с представителями Кордобы без разрешения его клуба. Не исключено, что «быки» обратятся в палату РФС по разрешению споров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 31-летнего Джона Кордобу в 12 миллионов евро.